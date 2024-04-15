الصوفية والتاريخ: قصة إبراهيم بن أدهم ورحلته نحو الزهد والروحانية (فيديو)

ألقت د.ريم بسيوني، أستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية، رئيس قسم اللغويات أثناء لقائها مع عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير على قناة "صدى البلد" الضوء على حياة المتصوف إبراهيم بن أدهم.

إبراهيم بن أدهم، المتصوف الذي قرر ترك حياة الرفاهية والتقرب إلى الله، يمثل قصة ملهمة للكثيرين، حياته مملوءة بالأسرار الروحانية والتفكير العميق، وقد أثرت في العديد من الأجيال.

فيما يتعلق بالصوفية، أكدت بسيوني أنها ليست مجرد مذهب ديني، بل هي طريقة حياة ارتبطت بالإسلام، كما شددت على أهمية السيرة التاريخية، التي يمكن أن تتحول إلى أعمال درامية تسلط الضوء على قصص الأنبياء والصالحين.