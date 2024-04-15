الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصوفية والتاريخ: قصة إبراهيم بن أدهم ورحلته نحو الزهد والروحانية (فيديو)

المتصوف إبراهيم بن
المتصوف إبراهيم بن أدهم

ألقت د.ريم بسيوني، أستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية، رئيس قسم اللغويات أثناء لقائها مع عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير على قناة "صدى البلد" الضوء على حياة المتصوف إبراهيم بن أدهم.

إبراهيم بن أدهم، المتصوف الذي قرر ترك حياة الرفاهية والتقرب إلى الله، يمثل قصة ملهمة للكثيرين، حياته مملوءة بالأسرار الروحانية والتفكير العميق، وقد أثرت في العديد من الأجيال.

فيما يتعلق بالصوفية، أكدت بسيوني أنها ليست مجرد مذهب ديني، بل هي طريقة حياة ارتبطت بالإسلام، كما شددت على أهمية السيرة التاريخية، التي يمكن أن تتحول إلى أعمال درامية تسلط الضوء على قصص الأنبياء والصالحين.

ريم بسيوني أستاذة اللغويات الجامعة الأمريكية صالة التحرير عزة مصطفى المتصوف إبراهيم ابن أدهم قناة صدى البلد متصوف إبراهيم ابن أدهم الصوفية مذهب ديني قصص الأنبياء والصالحين الإمام الشاذلي

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟