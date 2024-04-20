غدا.. الحكم في قضية الملحن أحمد حجازي بتهمة ازدراء الأديان

تنظر محكمة جنح مستأنف النزهة غدا الأحد، الحكم على الملحن أحمد حجازي في الاستئناف على قرار حبسه بتهمة ازدراء الأديان بعد قيامه بتلاوة آيات قرآنية، وتلحّينها على العود فيما يعرف إعلاميا بواقعة “تلحين القرآن”.

الحكم على الملحن أحمد حجازي بتهمة ازدراء الأديان غدًا

كان «حجازى» قد ظهر في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية، لحّنها على العود، وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بـ القرآن الكريم.

كان محام تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بـ تلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية؛ لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى، وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة ازداء الدين الإسلامى من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغانى.