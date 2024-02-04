الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

17 مارس.. استئناف أحمد حجازي على حبسه 6 أشهر في "تلحين القرآن"

الملحن أحمد حجازي
الملحن أحمد حجازي

حددت محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية، جلسة 17 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم محكمة جنح النزهة بحبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان.

وظهر حجازى في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية لحّنها على العود، وتم تداوله على منصات التواصل «فيسبوك»، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.

كان محام تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية؛ لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى، وأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامى من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغانى.

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بدء محاكمة صاحب واقعة "تلحين القرآن"

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لحّن القرآن على العود.. حبس أحمد حجازى 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه

وقدم المحكوم عليه اعتذارًا جاء نصه:«أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازى إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفى مقدمتهم الأزهر الشريف، ونقابة قراء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمى العالم- عن الخطأ الذي وقعت فيه».

أضاف:«أؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شىء على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل، ودستورنا السماوى المعجز، وما كنت أقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى».

وتابع «على هذا أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف، وإلى نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمى العالم، وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله».

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