لحّن القرآن على العود.. حبس أحمد حجازى 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه

قضت محكمة جنح النزهة بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.

وصرّح الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، بأن النقابة ستبحث عن هوية أصحاب الفيديو المصور الذي ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقرأ القرآن الكريم بالمقامات وفي الوقت نفسه يعزف على العود، واصفًا المشهد بازدراء الأديان.

وقال الشيخ محمد حشاد تعليقًا على الفيديو: "لا يجوز ذلك إطلاقا، فالقرآن نزل من عند الله ولا يُقرأ بهذا الشكل المخالف.. في الفيديو كانوا قاعدين يضربوا بالعود ولا الآلة ومش عارفين يقرأوا القرآن صح، المفروض اللي عايز يتعلم المقامات يحفظ القرآن وهو هيتعلمها، دا تهريج ولا يصح، وفيه ظاهرة الأيام دي بيفهموها للناس وهي محاولة تعليم القرآن بالمقامات ودا للتكسب والشهرة".