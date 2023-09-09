ملحن غناء القرآن على العود يعتذر: "مش هعمل كدا تانى"

اعتذر الملحن أحمد حجازي عن ما بدر منه مؤخرًا بعد غناء القرآن الكريم على نغمات آلة العود وانتشار مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ما أثار استياء الجمهور ومطالبات البعض بمحاكمته لعدم احترام قدسية القرآن الكريم وهو ما دفعه للاعتذار عبر بيان رسمي.

اعتذار الملحن أحمد حجازي

وقال "حجازي" في بيان اعتذاره : "اعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازى إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف ونقابة قراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقعت فيه، وأؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شيء على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل ودستورنا السماوي المعجز، وما كنت أقصد المعنى الذي ظهر فى المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى".

وتابع الملحن المعتذر: "وعلى هذا أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف وإلى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصريةـ وإلى مسلمى العالم وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله".

وكلف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، حاتم مقلد المستشار القانوني للنقابة، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد المحلن أحمد حجازي المتورط في واقعة ملحن ممسكًا بالعود ويقرأ القرآن بالموسيقى، التي أثارات الجدل خلال الأيام الماضية.

وخلال الأيام الماضية، تقدم محامٍ ببلاغ جديد للنائب العام حمل الرقم 503546، ضد شخص يدعى أحمد حجازي، قرأ القرآن الكريم على أنغام العود، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي في بلاغه، إن الواقعة تتمثل في الفعل المجرم بتحويل القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، ونشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المسلمين، وغضب كل أصحاب الأديان السماوية لما للقرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمها كل الأديان السماوية الأخرى.