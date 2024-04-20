"حماة الوطن" بالخارج: سياسات الرئيس السيسى الخارجية دعمت ركائز الاقتصاد المصرى

قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج، إن سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف دول العالم دعمت ركائز الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات الماضية ومن المنتظر أن تتزايد الاستثمارات الخارجية لمصر بشكل كبير جدا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المهندس علاء زياد، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتم على أرض مصر والبنية التحتية التي تم إنشاؤها تمثل عنصر جذب قويا لأي مستثمر أجنبي هذا فضلا عن العلاقات السياسية والصداقة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف قيادات وزعماء العالم والتي تعتبر أكبر عنصر لتشجيع الاستثمار في مصر من رجال الأعمال والمستثمرين بهذه الدول.

وأوضح أن المصريين بالخارج حاليا يلمسون ما تقوم به مصر من تنمية واستثمار من خلال تواصلهم المباشر مع أبناء الدول المقيمين بها وكذلك يشعرون بالفخر وهم يجدون أنظار العالم تتجه إلى مصر باعتبارها إحدى أهم الدول المرشحة لتحقيق طفرة تنموية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج ممثلون في الجاليات المصرية يدعمون الاقتصاد المصري، وهناك أيضا توجيه من حزب حماة الوطن بعقد سلسلة ندوات لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر حاليا والترويج للاقتصاد المصري ونحن بالفعل نعد حاليا لعقد أكثر من لقاء في إيطاليا خاصة فيما يتعلق بالنشاط السياحي والفندقي في مصر للترويج للمقاصد السياحية المصرية.

ونوه أن حجم الاستثمار الأجنبي في مصر حاليا يتضاعف وهذا يعتبر ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية.