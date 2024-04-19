مصطفى بكرى: الرئيس السيسى حذر مرارًا وتكرارًا من توسع الصراع فى المنطقة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤية مستقبلية عما يدور في المنطقة، حيث حذر مرارًا وتكرارًا من توسع الصراع في المنطقة، بعد عملية طوفان الأقصى، والرد الإسرائيلي الغاشم.

الصراع في منطقة الشرق الأوسط

وأكد مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي يحدث بالفعل، حيث اشتعلت المنطقة، إضافة إلى إمكانية تدخل بعض الأطراف الإقليمية والدولية فيما يحدث في المنطقة، خاصة بعد المناوشات الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة.

المناوشات الصهيونية الإيرانية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حذر من امتداد الصراع في المنطقة، وهذا ما نراه من إطلاق الحوثيين الصواريخ على إسرائيل، ما أثر على حركة الملاحة في قناة السويس، زيادة على أن الحرب قد تمتد وتتوسع في المنطقة العربية.

وتابع: "مصر موقفها ثابت بالمساعدات التي تقدمها للأشقاء في غزة، فنجحت الدولة في تقديم 80% من المساعدات في غزة، ومصر لن تغير موقفها في الاعتراف بحق فلسطين في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة الأراضي".