الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة الهجرة تطلق فيلم “حلقة وصل" على منصات التواصل الاجتماعي في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"

وزارة الدولة للهجرة
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

احتفالا بيوم التراث العالمي الذي يوافق ذكراه 18 أبريل من كل عام، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فيلم “حلقة وصل" على منصات التواصل الاجتماعي في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وبإطلاق فيلم "حلقة وصل"، ضمن المبادرة الرئاسية  "اتكلم عربي" في مرحلتها الثانية "جذورنا المصرية" تستهدف وزارة الهجرة تعريف أبنائنا من المصريين بالخارج بحضارة مصر أعظم وأقدم حضارة عرفها التاريخ والتي كانت ولا زالت مهد الحضارات وممر البشرية نحو العالم بقيمها النبيلة التي توارثتها الأجيال، من خلال تمسكنا بلغتنا وتاريخنا وتراثنا الحضاري والثقافي والإنساني والاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة التي جسدت مختلف أنواع التراث الإنساني في مختلف العصور على أرض الكنانة مصرنا الحبيبة.

وخصصت منظمة اليونسكو 18 أبريل من كل عام للاحتفال بالتراث العالمي، بهدف حماية التراث الإنساني من الاندثار، ولتعزيز الوعي العام بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود اللازمة لحماية التراث والحفاظ عليه من خلال توجيه المزيد من الاهتمام كل عام بالمناطق الأثرية وإعطاء الفرصة للشعوب أن تقف أمام ثقافتها وتراثها، فالتراث هو الذاكرة الحية للمجتمعات وإحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الهوية، بما يضمه من كنوز أصيلة تمتد جذورها في أعماق الماضي وبوابة الحضارات، ومصدرًا للإلهام والإبداع المعاصر.

وزيرة الهجرة تشارك في ندوة نقاشية حول "تحليل الطلب في سوق العمل المصري" نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية

كانت شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024) والتي أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وضمت السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والأستاذة حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري. 

 

احتفالا بيوم التراث العالمي يوم التراث العالمي وزارة الدولة للهجرة المصريين بالخارج اتكلم عربي المبادرة الرئاسية منظمة اليونسكو

مواد متعلقة

الهجرة تؤكد: تزايد الطلب على العمالة المصرية (بكافة أشكالها) محليا ودوليا

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

علاقة صلاح السعدنى بشقيقه "الولد الشقى": أبى الذى لم تلده جدتى

بتيشيرت الزمالك.. كتائب الشهيد أبوعلى مصطفى تستهدف حشودًا إسرائيلية (فيديو وصور)

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة