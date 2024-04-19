الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: عرقلة أمريكا لـ عضوية فلسطين بالأمم المتحدة تعنت واضح ضد إقرار السلام

إيلاريا سمير حارص
إيلاريا سمير حارص

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن عجز مجلس الأمن الدولي بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هو قرار مخزٍ ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي تجاه الاحتلال الوحيد المستمر في عالم الحريات والمساواة، مشددًة على أن الموقف الأمريكي ما هو إلا ضوء أخضر ليمارس الاحتلال جرائمه في غزة.

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أمريكا: استخدام الفيتو لا يعكس معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية

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قاضٍ مصرى: هل تنجح منظمة الكوكب فى منح العضوية الكاملة لفلسطين أم تسقط فى مستنقع حق الفيتو؟

العضوية الكاملة في الأمم المتحدة


وانتقدت "حارص"، في تصريحات صحفية لها، اليوم، أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ومنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لافتة إلى أن ذلك يعكس التناقض الكبير لأمريكا، التي تريد أن تظهر للعالم أنها تسعى إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين أنها تقف في وجه أي قرار يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدى القانون الدولي، وكذلك إرادة المجتمع الدولي الراغب في منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، خاصة بعد نتائج التصويت التي ظهرت اليوم في جلسة مجلس الأمن، بالإضافة إلى وجود 140 دولة في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين وتقيم علاقات دبلوماسية معها، لافتًا إلى أن الفيتو الأمريكي لم يعد مبررًا، إلى كونه ضوءًا أخضر ليمارس الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته ومجازره في الضفة الغربية وغزة.

حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

وشددت على أن استقرار المنطقة يعتمد على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، من خلال إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبدون ذلك ستظل المنطقة مشتعلة بالصراعات، معتبرة أن أمريكا تمثل عاملًا أساسيًا في ذلك الوضع الذي سيصبح عليه الشرق الأوسط، وعليها أن تؤكد تصريحاتها العنجهية بحثها الدائم عن السلام، دون اتخاذ مواقف وقرارات وفق المشروعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وثمنت موقف مصر الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل حاسم وفوري؛ لضمان الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. 

فلسطين الامم المتحدة مجلس الأمن الدولي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لحق النقض الفيتو

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