المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024.. تفاصيل

يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر محرك البحث جوجل عن المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023 - 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024

حيث تستهدف المهام الأدائية قياس مهارات الطلاب في حل المشكلات وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في الموافق الحياتية المختلفة في كافة المواد الدراسية ويمكن الاستعانة بالنماذج التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي.

رابط المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي 2024 بالإجابات حيث يمكن متابعتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من خلال الرابط )

ويتم تحديد موعد أداء المهام لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم 21 أبريل 2024 ويتم وضع الجداول في كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

جدول المهام الأدائية لطلاب 5 ابتدائي 2024

وجاء جدول المهام الأدائية لطلاب 5 ابتدائي 2024 والذي يقيس مهارات الطلاب في حل المشكلات وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في الموافق الحياتية وفقا لما يلي:-

يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 المهام الأدائية لمادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 المهام الأدائية لمادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 المهام الأدائية اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 المهام الأدائية لمادة العلوم وامتحان تكنولوجيا المعلومات.

درجات المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم درجات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، ويتم تخصيص للمهام الأدائية نحو 35 درجة من كل مادة، ويتم توزيعها بالنحو التالي: 5 درجات على التخطيط الجيد، و5 درجات على جدية العمل، و25 درجة على المنتج النهائي.

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