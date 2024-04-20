السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

حارب غلاء الخبز.. إليك كيفية الإبلاغ عن مخالفات المخابز السياحية

الخبز
الخبز

أعلن جهاز حماية المستهلك عن تلقي شكاوى من المواطنين حول عدم التزام بعض التجار وأصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة، وعدم كتابة السعر على المنتجات الغذائية.

وحرصاً على مصلحة المواطنين، تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس الوزراء على تخفيض أسعار الخبز "الحر" والفينو، وذلك بعد انخفاض سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%.

وتبدأ الأسعار الجديدة من:

رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا: 150 قرشا.

رغيف الخبز وزن 40 جراما: 75 قرشًا.

رغيف الخبز 25 جراما: 50 قرشًا.

رغيف الفينو وزن 25 جرامًا: 100 قرش.

رغيف الفينو وزن 50 جرامًا: 150 قرشا.

وأكد خالد فكري، سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة، أن انخفاض أسعار الدقيق ساهم في انخفاض أسعار الخبز السياحي بنسبة 30% إلى 35%.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات، وذلك من خلال الخط الساخن "19588" أو الموقع الإلكتروني للجهاز.

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