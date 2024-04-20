السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأجهزة الأمنية تُحبط مخططات عصابات السرقة بالقاهرة

الحملات الأمنية
الحملات الأمنية

نجحت حملات مكافحة الجريمة في القاهرة في القضاء على شبكات إجرامية متخصصة في سرقة الحقائب والهواتف المحمولة ومركبات التوك توك، وذلك بفضل جهود الأجهزة الأمنية الباسلة.

واقعة مثيرة

ففي واقعة مثيرة، تمكنت المباحث من ضبط شخصين متورطين في سرقة حقائب من ورشة بمنطقة الدرب الأحمر، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، اعترفا بسرقة الحقائب وتعاطي المخدرات، كما كشفا عن تكوينهما لعصابة إجرامية متخصصة في السرقة، واعترفا بارتكابهما 2 واقعة سرقة أخرى.

عملية نوعية

وفي عملية نوعية أخرى، ألقت المباحث القبض على عاطل له سوابق جنائية، سرق هاتف محمول من سيدة في منطقة الوايلي، وبإرشاده، تم ضبط الهاتف المسروق، واعترف العاطل بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، كما أقر بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى، وتم ضبط المسروقات.

سوابق

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل آخر له سوابق جنائية، بينما كان يقود مركبة توك توك مسروقة في منطقة السيدة زينب. وبالتحقيق معه، اعترف بشرائه للمركبة من صاحب جراج له سوابق جنائية. وبإلقاء القبض على صاحب الجراج، اعترف بعلمه بسرقة المركبة، وعُثر بداخل الجراج على 5 مركبات توك توك أخرى مسروقة. واعترف الجراج بارتكاب عمليات سرقة للمركبات بالاشتراك مع شقيقه المحبوس على ذمة قضية مخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين، حفاظاً على أمن المواطنين وممتلكاتهم.

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