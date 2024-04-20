حملات مكافحة جرائم السرقات تضبط 17 متهما في 4 محافظات

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات، وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الشرقية والجيزة والدقهلية ومطروح من تحقيق النتائج

مديرية أمن الشرقية

-ضبط (عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص من بينهم عميل سيئ النية ولإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات بأسلوب «المغافلة والمفتاح المصطنع»، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (3) وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة «ثان الزقازيق بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (3) سيارات مستولى عليها.

مديرية أمن الجيزة

-ضبط (عامل) أثناء شروعه في سرقة سيارة ربع نقل أثناء توقفها بدائرة مركز شرطة الخطاطبة بالمنوفية، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

مديرية أمن الدقهلية

-ضبط 3 أشخاص لقيامهم بمغافلة وسرقة هاتف أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة نبروه، حال إستقلالهم مركبة «توك توك» بدون لوحات معدنية تم ضبطها، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

مديرية أمن مطروح

-ضبط 9 أشخاص من بينهم 3 عملاء سيئ النية ولـ 5 منهم معلومات جنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة ألواح الطاقة الشمسية- مواسير وخراطيم الرى وحديد التسليح من داخل مزارع أراضى صحراوية بدائرة قسم شرطة العالمين بواسطة سيارة ربع نقل تم ضبطها وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.