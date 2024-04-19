الجونة ينهي لعنة الزمالك والإسماعيلي يعود للنزيف.. ظواهر الجولة الـ18 بدوري نايل

اسدل الستار رسميا على منافسات الجولة الثامنة عشر بمسابقة دوري نايل، عصر اليوم الجمعة بمواجهة يتيمة، جمعت بين بلدية المحلة والمقاولون العرب، واستطاع ممثل محافظة الغربية من خلالها تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، للابتعاد عن منطقة الخطر ولو بصفة مؤقتة.

وشهدت الجولة الثامنة عشر، العديد من الظواهر والنتائج الغريبة لحد ما، في ظل غياب الأهلي والزمالك عن الساحة المحلية، لارتباطاتهم القارية، بالأدوار الأقصائية ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية على الترتيب.

ظواهر الجولة الثامنة عشر بدوري نايل

الجونة يتخلص من لعنة الزمالك

بعد إصابته بالعنة الزمالك القاتلة، عقب فوزه على الفارس الأبيض، خلال شهر رمضان الماضي بنتيجة 3/2، في الجولة الخامسة عشر بدوري نايل، استطاع أخيرا الفريق الساحلي، استعادة نغمة الانتصارات مجددا، بهدف نظيف في شباك سموحة.

الجونة يتخلص من لعنة الزمالك

لعنة الأهلي تصب البنك

اصبت لعنة الأهلي فريق البنك، عقب فوزه التاريخي الأول على المارد الأحمر في ريمونتادا مثيرة بنتيجة 4/3، خلال شهر رمضان الماضي، بالجولة الخامسة عشر بدوري نايل، حيث تلقى الهزيمة بهدف نظيف أمام طلائع الجيش.

البنك الأهلي وطلائع الجيش

زد يعطل مسيرة الإسماعيلي

عطل زد، مسيرة الإسماعيلي نحو النتائج الإيجابية بعدما استطاع تحقيق 5 نقاط، في الجولات الثلاثة الماضية، من الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف، والتعادل الإيجابي أمام المقاولون العرب ومودرن فيوتشر بنتيجة واحدة 1/1، ليسقط الدراويش مجددا في عقر داره بهدفين مقابل هدف.