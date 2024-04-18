الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الجوافة خلال أبريل

محصول الجوافة
محصول الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر أبريل:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
ظهور الأزهار على الأشجار في نهاية الشهر.
ثانيا: التسميد
تسميد المزارع التي تروي بالتنقيط بـ300 جم سلفات نشادر شهريا علي دفعات أسبوعية وبـ1500 جم سلفات بوتاسيوم شهريا علي دفعات أسبوعية بالتبادل مع سلفات النشادر.
ثالثا: الري
في الأراضي التي تروي غمرا كل 20-25 يوما علي أن يكون الري علي الحامي في الأراضي الخفيفة خلال فترة التزهير.
السنة الأولى 12 لترا/ الشجرة 
السنة الثانية 20 لترا/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لترا/ الشجرة 
السنة الرابعة 35 لترا/ الشجرة 
السنة الخامسة 55 لترا/ الشجرة 
السنة السادسة 70 لترا/ الشجرة 
السنة السابعة 80 لترا/ الشجرة
برنامج الرى
الري ثلاث مرات أسبوعيا في حالة الرى بالتنقيط.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر أبريل:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
1- إزالة البزوز التي تظهر خلال الشهر.
2- الاستمرار في جمع المحصول.
3- رفع الأكياس المتبقية على السوباطات.
ثانيا: التسميد
ا- تسميد الأشجار في أرض الوادى
التسميد الآزوتي كما في الشهر السابق وإضافة الدفعة الأولي من سلفات البوتاسيوم بمعدل 500 جم/ نبات 
ب- التسميد في المشتل
إضافة دفعتين من سلفات النشادر خلال الشهر 100-150 كجم/ فدان/ دفعة
ج- تسميد الاشجار في الأراضي الرملية:
إضافة 4 كجم نترات نشادر + 4 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان خمس مرات أسبوعيا وإضافة سلفات الماغنسيوم بمعدل 1 كجم/ فدان/ أسبوعيا وإضافة حامض الفوسفوريك بمعدل 1 لتر / ف/ أسبوعيا.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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