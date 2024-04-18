الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الجوافة خلال أبريل
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر أبريل:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
ظهور الأزهار على الأشجار في نهاية الشهر.
ثانيا: التسميد
تسميد المزارع التي تروي بالتنقيط بـ300 جم سلفات نشادر شهريا علي دفعات أسبوعية وبـ1500 جم سلفات بوتاسيوم شهريا علي دفعات أسبوعية بالتبادل مع سلفات النشادر.
ثالثا: الري
في الأراضي التي تروي غمرا كل 20-25 يوما علي أن يكون الري علي الحامي في الأراضي الخفيفة خلال فترة التزهير.
السنة الأولى 12 لترا/ الشجرة
السنة الثانية 20 لترا/ الشجرة
السنة الثالثة 25 لترا/ الشجرة
السنة الرابعة 35 لترا/ الشجرة
السنة الخامسة 55 لترا/ الشجرة
السنة السادسة 70 لترا/ الشجرة
السنة السابعة 80 لترا/ الشجرة
برنامج الرى
الري ثلاث مرات أسبوعيا في حالة الرى بالتنقيط.
وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر أبريل:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- إزالة البزوز التي تظهر خلال الشهر.
2- الاستمرار في جمع المحصول.
3- رفع الأكياس المتبقية على السوباطات.
ثانيا: التسميد
ا- تسميد الأشجار في أرض الوادى
التسميد الآزوتي كما في الشهر السابق وإضافة الدفعة الأولي من سلفات البوتاسيوم بمعدل 500 جم/ نبات
ب- التسميد في المشتل
إضافة دفعتين من سلفات النشادر خلال الشهر 100-150 كجم/ فدان/ دفعة
ج- تسميد الاشجار في الأراضي الرملية:
إضافة 4 كجم نترات نشادر + 4 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان خمس مرات أسبوعيا وإضافة سلفات الماغنسيوم بمعدل 1 كجم/ فدان/ أسبوعيا وإضافة حامض الفوسفوريك بمعدل 1 لتر / ف/ أسبوعيا.