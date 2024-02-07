الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يستعرض جهود مديرية التموين والتجارة في ضبط الأسواق

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

استعرض اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تقريرا عن  جهود الاجهزة التنفيذية بمديرية التموين والتجارة الداخلية التي تستهدف ضبط الأسواق والتصدي بحزم لمحاولات تداول سلع غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمواصفات حرصا على صحة وسلامة المواطنين. 

 

أطنان فاسدة من السلع 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملات أسفرت عن المضبوطات الآتية:

في حي الزيتون تم مصادرة 2200 كجم ارز و400 كجم مكرونة و750 كجم دقيق و288 علبة تونة،وفي حي القطامية تم مصادرة 320 كجم فيليه دجاج و440 لتر زيت و1080 علبة بن و2750 كجم لحم،وفي حي الوايلي840 كجم كبدة و6000 كجم دقيق و400 كجم لحم،وفي حي النزهة2750 كجم دقيق،460 كجم ارز و120 زجاجة زيت سعة العبوة 2،25 لتر و40 كجم سكر،

أما حي المعادي فقد تم ضبط 1650 كجم ارز و624 زجاجة زيت و700 كيس مكرونة و750 كجم دقيق، 350 كجم سكربحى المقطم.

كان قام اللواء خالد عبد العال، تفقد المنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال ازالة مخالفات العقارات والتعديات على محور عبد المجيد محمود، ورفع كفاءة واجهات الوحدات السكنية المطلة عليه فى إطار الجهود التى تقوم بها لتطوير المنطقة، وتفقد عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.
 

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.
 

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.
 

رافق المحافظ فى جولته، جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

حملات ضبط الأسواق مديرية التموين والتجارة محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

خطة محافظة القاهرة 2030 لتطوير الموارد البشرية بالعاصمة

محافظة القاهرة تحتفل بتسليم جهاز 400 عروسة (صور)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل.. الرئيس السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن عتتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية