محافظ القاهرة يستعرض جهود مديرية التموين والتجارة في ضبط الأسواق

استعرض اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تقريرا عن جهود الاجهزة التنفيذية بمديرية التموين والتجارة الداخلية التي تستهدف ضبط الأسواق والتصدي بحزم لمحاولات تداول سلع غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمواصفات حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

أطنان فاسدة من السلع

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملات أسفرت عن المضبوطات الآتية:

في حي الزيتون تم مصادرة 2200 كجم ارز و400 كجم مكرونة و750 كجم دقيق و288 علبة تونة،وفي حي القطامية تم مصادرة 320 كجم فيليه دجاج و440 لتر زيت و1080 علبة بن و2750 كجم لحم،وفي حي الوايلي840 كجم كبدة و6000 كجم دقيق و400 كجم لحم،وفي حي النزهة2750 كجم دقيق،460 كجم ارز و120 زجاجة زيت سعة العبوة 2،25 لتر و40 كجم سكر،

أما حي المعادي فقد تم ضبط 1650 كجم ارز و624 زجاجة زيت و700 كيس مكرونة و750 كجم دقيق، 350 كجم سكربحى المقطم.

كان قام اللواء خالد عبد العال، تفقد المنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال ازالة مخالفات العقارات والتعديات على محور عبد المجيد محمود، ورفع كفاءة واجهات الوحدات السكنية المطلة عليه فى إطار الجهود التى تقوم بها لتطوير المنطقة، وتفقد عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.



وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.



وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.



رافق المحافظ فى جولته، جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.