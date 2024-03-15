"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب خلال مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر مارس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

1- يتم رش العنب الفيلم والسبريور باستخدام اقراص الجبرلين وصول العناقيد لحوالي 7-10 سم طول وو صول حبة العنب الي 4ملي ميكرون بتركيز20جزء في المليون (قرص /100لتر ماء) ويتم تكرار هذه الرشة بعد حوالي 10 ايام من الرشة الاولي ويتم اضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم توب فيلم / لتر ماء

2- يتم رش اى مركب لتثبيت العقد مثل الاميكتون (مصدر للاكسين) بمعدل 250جم لكل 100 لتر ماء

3- إجراء بعض معاملات التقليم الصيفي مثل إزالة بعض الأفرع النامية من البراعم الكامنة في الخشب القديم وعند خروج فرعان من عين واحدة يزال الفرع الأقل نموًا.

4- يتم قص المحلاق القريب من العنقود حتى لا يسبب في اختناق العنقود

5- خف العناقيد خصوصًا صغيرة الحجم لتفادى ظاهرة زيادة الحمل.

6- الاستمرار فى زراعة شتلات العنب حتى النصف الأول من هذا الشهر بشرط عدم خروج العيون.

7- ري الشتلات الصغيرة واضافة الخرطوم بجوار كل شتلة

8- تربيط لفروع الاشجار على الخشب ورفعها على السلك بالبلاستك

9- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

10- إزالة السرطانات من على الجذوع

التسميد

اشجار العنب التي تروى بالتنقيط

الري الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 2لتر حامض امينى للفدان مدة شهر

يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر

يضاف2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم

برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ يوم

السنة الثانية 12-14 لتر/ يوم

السنة الثالثة 14 لتر/ يوم

السنة الرابعة 16 لتر/ يوم

يتم الري اليومي لمدة ساعة كما يأتي

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- المقاومة الوقائية لمرض البياض الدقيقي عند وصول الأفرع الحديثة الى طول 25 سم في المتوسط وذلك بالرش بأي من المبيدات الموصي بها. عند ظهور الإصابة يمكن استخدام المبيدات الجهازية

2- يتم مكافحة البياض الدقيق والبياض الزغبي باستخدام الرادوميل بمعدل 1جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء.

3-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء - موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء

4-تركيب مصيدة الفرمون الخاصة بدودة ثمار العنب على ارتفاع 50سم من سطح الأرض وبمعدل مصيدة واحدة لكل فدان.

5-في حالة وجود إصابة بالنيماتودا يتم المكافحة بالمبيد الموسى به

ملحوظة هامة أفضل مبيدات المستخدمة في مقاومة النيماتودا

تميك 15% 15كجم للفدان في شهر 8 او 10- فايديت 24% بمعدل 2.5 لتر للفدان في شهر مارس-راجبي 10% بمعدل 20كجم للفدان- بيور وتينج بمعدل 2 للفدان ويتم الاضافة من مرتين الي أربع مرات بمعدل مرة كل 6 شهور او كل 3 شهور (أفضلهم)

6-في حالة وجود الإصابة بالاكاروسات العادية (5 – 7) أفراد على الورقة

ترش الأشجار بــــ التديفول 250 سنتبمتر مكعب / 100 لتر ماء- كوميت 130 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء

7-فحص أوراق النموات الحديثة لاكتشاف الإصابة بالتربس والجا سيد

• مكافحة التربس دايمثويت 150 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء

• مكافحة الجاسيد ملاثيون 75% 300 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء

8-لمكافحة القواقع بالطعم السام (93 جزء رده +2 جزء نوفاكرون + 5 جزء عسل اسود) ويخلط العسل بالردة في الماء ويضاف المبيد في الصباح الباكر توضع الخلطة علي شكل دائرة حول الشجرة، ويضاف كبريتات الحديدوز بمعدل 500 جم / شجرة.