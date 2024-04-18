غدًا.. "الأوقاف" تطلق قافلة دعوية إلى المنيل ومصر القديمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق القافلة الدعوية لقيادات وعلماء الأوقاف، غدًا الجمعة، إلى منطقتي المنيل ومصر القديمة، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأوضحت الأوقاف أن القافلة ستتحدث بصوت واحد حول موضوع "معنى التاجر الصدوق ومنزلته، ولماذا هو مع النبيين والصديقين"، مع إقامة مقرأة للجمهور وابتهالية كبري بمسجد شريف بالمنيل.

وتضم القافلة:

١. د. هشام عبدالعزيز علي- رئيس القطاع الديني- مسجد شريف بالمنيل.

٢. د. خالد صلاح الدين حسونة- مدير مديرية أوقاف القاهرة- مسجد صلاح الدين بالمنيل.

٣. د. محمد نصار- مدير عام شئون المساجد- مسجد دياب غانم بمصر القديمة.

٤.د. عبدالفتاح عبدالقادر جمعة- مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى- مسجد عباس حسن بمصر القديمة.

٥. الشيخ إسلام النواوي- عضو مكتب الوكيل الدائم- مسجد الملك الصالح بمصر القديمة.