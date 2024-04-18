الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

غدًا.. "الأوقاف" تطلق قافلة دعوية إلى المنيل ومصر القديمة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق القافلة الدعوية لقيادات وعلماء الأوقاف، غدًا الجمعة، إلى منطقتي المنيل ومصر القديمة، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

txt

"الأوقاف" للأئمة المبعوثين: شرفتم مصر وأبرزتم صورتها فى عهد الرئيس السيسى

 وأوضحت الأوقاف أن القافلة ستتحدث بصوت واحد حول موضوع "معنى التاجر الصدوق ومنزلته، ولماذا هو مع النبيين والصديقين"، مع إقامة مقرأة للجمهور وابتهالية كبري بمسجد شريف بالمنيل.

وتضم القافلة: 
١. د. هشام عبدالعزيز علي- رئيس القطاع الديني- مسجد شريف بالمنيل.
٢. د. خالد صلاح الدين حسونة- مدير مديرية أوقاف القاهرة- مسجد صلاح الدين بالمنيل.
٣. د. محمد نصار- مدير عام شئون المساجد- مسجد دياب غانم بمصر القديمة.
٤.د. عبدالفتاح عبدالقادر جمعة- مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى- مسجد عباس حسن بمصر القديمة.
٥. الشيخ إسلام النواوي- عضو مكتب الوكيل الدائم- مسجد الملك الصالح بمصر القديمة.

وزارة الأوقاف القافلة الدعوية علماء الأوقاف منطقة المنيل مصر القديمة

مواد متعلقة

بعد العيد.. رئيس جامعة الأزهر يوزع الشوكولاتة على الموظفين

ختمة قرآنية كاملة بمسجد السيدة زينب بمناسبة افتتاحه

«البحوث الإسلامية»: نفَّذنا ١٣ ألف لقاءٍ مع الجمهور و٨٢٠ فيديو عبر السوشيال ميديا

"الأوقاف" للأئمة المبعوثين: شرفتم مصر وأبرزتم صورتها فى عهد الرئيس السيسى

"الأوقاف" تعلن عن دورات في ريادة الأعمال بمراكز الثقافة الإسلامية والمساجد الكبرى

"الأوقاف" تعلن رفع إجمالي جوائز المسابقة إلى 10 ملايين و650 ألف جنيه

أمين الفتوى: "النية هى الأصل فى الدعاء.. ويمكن الاستعانة بورقة أو موبايل"

أمين الفتوى: القضاء فى شوال يُعادل صيام الأيام الستة (فيديو)

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى اليوم الخميس

الكرتونة بـ140 جنيهًا‫.. "الزراعة" تُطلق 10 منافذ لبيع البيض فى ميادين القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين