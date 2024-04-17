بعد العيد.. رئيس جامعة الأزهر يوزع الشوكولاتة على الموظفين

تفقد د.سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود.محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات والوجه البحري، ومحمد عبدالخالق، أمين عام الجامعة، إدارات الأمانة العامة للجامعة بمدينة نصر ووزع الشوكولاتة على الموظفين.

جاء ذلك في لفتة إنسانية رائعة تهدف لرسم البسمة على وجوه منسوبي جامعة الأزهر عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الجوله قام رئيس الجامعة بتقديم التهنئة إلى منسوبي الجامعة في مقر إدارتهم؛ بمناسبة مرور شهر رمضان الكريم، والعودة من إجازة عيد الفطر.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتوزيع الشوكولاتة على الموظفين والعمال، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم.

وحث رئيس الجامعة الموظفين والعمال على الجد والاجتهاد والإخلاص في العمل؛ حتى ينعكس ذلك إيجابيًّا على كعبة العلم وقلعة العلماء جامعة الأزهر.