الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

ختمة قرآنية كاملة بمسجد السيدة زينب بمناسبة افتتاحه

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة ختمة قرآنية بمشاركة كبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وموفدي وزارة الأوقاف من الأئمة والقراء خلال شهر رمضان وشباب القراء من أصحاب الصوت الحسن بمسجد السيدة زينب- رضي الله عنها-.

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"الأوقاف" للأئمة المبعوثين: شرفتم مصر وأبرزتم صورتها فى عهد الرئيس السيسى

وقالت الوزارة إن الختمة ستكون كاملة ومرتلة على مدار 4 أيام بدءًا من الجمعة المقبل بعد الصلاة على مدار 4 أيام، بحيث يتم ختمها مع كبار القراء عقب صلاة العشاء يوم الاثنين 29 / 4 / 2024م، ويتخلل القراءة فواصل ابتهالية لكبار المبتهلين المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وزارة الأوقاف الأوقاف الأئمة والقراء أصحاب الصوت الحسن صلاة الجمعة كبار القراء

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