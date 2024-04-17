العرابى: الغرب كل تركيزه على مساندة إسرائيل دون النظر لتقليل حدة التصعيد

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن الغرب كل تركيزه على مساندة إسرائيل دون النظر لتقليل حدة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن مصر منذ بداية الحرب في غزة، وهي تضع دائمًا رؤية واضحة لتطورات الأحداث وتبعاتها وتأثيراتها على الإقليم.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول اليوم خطورة الأحداث في الشرق الأوسط مع فرص اتساع الصراع والتعنت الإسرائيلي بالاستمرار في سياساتها العدوانية غير المسبوقة في غزة.

وتابع أن مصر منذ البداية تضع رؤية واضحة لتطورات الأوضاع وتأثيرها السلبي على النمو والتنمية في الدول العربية أجمع، وليس للجوار الجغرافي الخاص بمناطق النزاع، متابعًا أن إسرائيل خرجت عن محددات السلام والاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم بدور هام على كافة الأطراف لتهدئة الأوضاع في المنطقة ومحاولة ضبط النفس ووقف فكرة التصعيد بين إسرائيل وإيران، لوقف العنف والعنف المضاد لما له من آثار مدمرة وواسعة.