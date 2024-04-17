الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: لا تأمن مكر الله أبدًا والنبى كان يخاف من العذاب

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أشهرًا بها عرض خاص ومنح وأيام يتعرض فيها العبد إلى رحمة الله مثل شهر رمضان.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc": "إنما كل الشهور خاضعة لرحمة الله ولعفوه، لذلك يجب أن يكون لدى الإنسان طوال الوقت حالة من حالات الرجاء".

وتابع: "الرجاء بمعنى أنه يكون عندك أمل في رحمة الله، وحالة من حالات العشم القوي المسنود بعمل، الشيطان يشتغل صح لو قدر يجعلك تيأس وتفقد هذا الأمل".

واستكمل: "لو فقدت هذا الأمل كل سنة وحضرتك طيب، لا بد أن تكون لديك ثقة وأمل في رحمة ومغفرة الله سبحانه وتعالى".

وأردف: "الأمم السابقة قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، هذا أمر خاطئ نحن لا نأمن مكر الله، فلا بد مع الأمل أن تخاف الله، الموضوع ليس أماني فقط وحديث عن الجنة فقط، النبي كان يخاف الله يبقى سيادتك مش هتخاف؟!".

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي رمضان شهر رمضان رحمة الله لعلهم يفقهون

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