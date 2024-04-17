الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خالد الجندى: الطاعة تكون فى كل الأيام وليس رمضان فقط (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رمضان رُزقنا به لننقله إلى باقي أيام العام، متابعًا: "باقي السنة لا بد أن تكون رمضان".

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc" أن الالتزام بالنسبة للعبد لا يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير، متابعًا: "الطاعة لا يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير كذلك العبودية لله".

وأوضح أن القرآن الكريم أشار إلى ذلك عندما قال: "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ" مشيرًا إلى أن قوانين الطاعة والرحمة والمغفرة والعفو متكررة".

كما استشهد بقوله تعالى: "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ" موضحًا أن الله سبحانه وتعالى هنا لم يقل اذكروني في شهر رمضان بل في أي وقت، كما استشهد بقوله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" موضحًا أن الله يستجيب للدعاء في كل الأوقات وليس رمضان فقط.

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