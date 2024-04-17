خالد الجندى: الطاعة تكون فى كل الأيام وليس رمضان فقط (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رمضان رُزقنا به لننقله إلى باقي أيام العام، متابعًا: "باقي السنة لا بد أن تكون رمضان".

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc" أن الالتزام بالنسبة للعبد لا يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير، متابعًا: "الطاعة لا يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير كذلك العبودية لله".

وأوضح أن القرآن الكريم أشار إلى ذلك عندما قال: "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ" مشيرًا إلى أن قوانين الطاعة والرحمة والمغفرة والعفو متكررة".

كما استشهد بقوله تعالى: "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ" موضحًا أن الله سبحانه وتعالى هنا لم يقل اذكروني في شهر رمضان بل في أي وقت، كما استشهد بقوله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" موضحًا أن الله يستجيب للدعاء في كل الأوقات وليس رمضان فقط.