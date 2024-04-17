الأربعاء 17 أبريل 2024
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فن

نورهان منصور تظهر بشكل غريب ومختلف عبر إنستجرام (صورة)

نورهان منصور
نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، من خلال خاصية الاستوري، تُظهر من خلالها قوامها الممشوق، وجسمها الرياضي.

وتمكنت الفنانة نورهان منصور، من خطف أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وتألقت "نورهان منصور" بإطلالة أنثوية ملفتة، حيث ارتدت مايوه، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز جمال ملامحها.

نورهان ممثلة مصرية ولدت 13 أغسطس 1986 في الجيزة توأم الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الخروج" مع الفنانة درة، ظافر العابدين، ومسلسل "سبع أرواح".

 

أحدث أعمال الفنانة نورهان منصور في عالم الفن

يُجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال الفنانة نورهان منصور في عالم الفن هو ظهورها ضمن أبطال وصنّاع مسرحية اللوكاندة التي كانت من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، وشارك فيها نجوم مسرح مصر على رأسهم مصطفي خاطر، وحمدي الميرغني.

 

قصة مسرحية اللوكاندة لـ أشرف عبدالباقي

يٌجدر الإشارة إلى أنه تدور قصة مسرحية اللوكاندة حوّل رمضان وأكرم شقيقان، يرثان عن أبيهما فندق أو مايسمي بـ(اللوكاندة) ويقسمونه الي نصفين ويتصارع كل واحد علي أن يجعل قسمه هو الأفضل، ولكن من سينجح في المنافسة؟

 

أبطال وصنّاع مسرحية اللوكاندة

"اللوكاندة" من بطولة أشرف عبدالباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.

الفنانة نورهان منصور نورهان منصور خاصية الاستوري انستجرام ارتدت مايوه

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