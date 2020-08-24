نورهان منصور تشارك جمهورها بصور من حفل زفافها (صور)

شاركت الفنانة نورهان منصور، متابعيها، بصور جديدة لها من حفل زفافها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نورهان منصور في الصور مع عدد كبير من نجوم الفن، منهم المنتج تامر مرسي وزوجته الفنانة نسرين إمام، خالد سليم وزوجته، عمر الشناوي، الإعلامي جورج قرداحي، أشرف عبد الباقى، المطرب دياب وزوجته، وعلقت قائلة: "نورتونا".وتزوجت نورهان منصور، عمرو كمال، مدير عام البرامج بشركة سينرجي، وشهد الحفل أجواء عائلية اتسمت بالبساطة التزامًا بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.يذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "بدلة جديدة" بطولة شريف سلامة، رانيا منصور، سلوى عثمان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.