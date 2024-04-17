الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"كنت محتاج فلوس".. المؤبد لعاطل لحيازته طربة حشيش بالإسكندرية

حشيش
حشيش

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "م.م.ج" بـ السجن المؤبد، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 27814 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "م.م.ج" عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة، وعلي إثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية انتقلت قوة أمنية من القسم، إلى مكان تواجد المتهم، فأبصرته يزاول نشاطا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتمكنت من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي طريه حشيش ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

محكمة جنايات الإسكندرية المتهم السجن المؤبد المصاريف الجنائية الاتجار في المواد المخدرة

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