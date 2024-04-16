الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قتله بطوبة بلوك فى طهطا.. المشدد 15 عامًا للمتهم

حبس
حبس

أسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار على قضية، مقتل عامل، على يد آخر باستخدام طوبة بلوك في طهطا، حيث أصدرت حكمًا يقضي بسجن المتهم 15 عامًا مشددًا.

كان قد تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم طهطا بمقتل المجنى عليه إثر التعدى عليه بطوبة بلوك على رأسه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.
 

جنايات سوهاج تشدد أحكامها على تجارة المخدرات وتقضى بأحكام رادعة


 

على الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى تحديد المتهم وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه.

 

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، فقام أثناء مشادة كلامية معه بالتقاط طوبة البلوك وضربه على رأسه فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه وتوفى متأثرًا بجراحه.  

طهطا مقتل عامل مدير امن سوهاج جثة هامدة جنايات سوهاج

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