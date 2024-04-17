الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لسائق يتاجر في المواد المخدرة بأطفيح

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في منطقة أطفيح.

صدر الحكم برئاسة محمد أحمد الجنزوري، وعضوية محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11420 لسنة 2023 جنايات أطفيح، أن المتهم "ح. ث" 25 سنة، سائق، تم ضبطه وبحوزته كميات من مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار فيها وبيعها لعملائه من المتعاطين فى منطقة أطفيح.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة التي أصدرت قرار بإحالته للجنايات، التي أصدرت السابق.  

محكمة جنايات الجيزة السجن المؤبد سائق المواد المخدرة منطقة اطفيح

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