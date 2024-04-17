القبض على متهمين بسرقة سائق توك توك في شبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في ضبط شخصين استوقفا سائق توك توك لـسرقته بدائرة شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطار من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للعقيد محمد ابو مندور رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بقيام شخصين باستيقاف سائق مركبة توك توك حال سيره بمنطقة شبرا الخيمة بدعوى توصيلهما وأثناء سيرهم قاما بإشهار سلاح أبيض فى وجهه والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته وقاما بالاستيلاء على مركبة التوك توك قيادته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مركبة التوك توك المبلغ بسرقتها وسلاح أبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.