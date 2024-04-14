تحقيقات موسعة مع عصابة سرقة بطاريات السيارات بالبساتين

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة مع عصابة السيارات بالبساتين وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان نشاط المتهمين.

البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل وسمكرى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط (عاطل، سمكرى- مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات واعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.