الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحقيقات موسعة مع عصابة سرقة بطاريات السيارات بالبساتين

سرقة بطاريات السيارات
سرقة بطاريات السيارات

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة مع عصابة السيارات بالبساتين وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان نشاط المتهمين.

البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل وسمكرى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط (عاطل، سمكرى- مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات واعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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