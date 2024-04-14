الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية فى دار السلام

عصابة
عصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، وسمكرى؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات. 
وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل، وعامل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك وكسر الجادون.

واعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة دراجات نارية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

امن القاهرة وقائع سرقة سرقة بطاريات السيارات بطاريات السيارات

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