ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية فى دار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، وسمكرى؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل، وعامل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك وكسر الجادون.

واعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة دراجات نارية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.