حافظ عمران: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية تاريخى وينال احترام العالم

أكد النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، على قوة الموقف الذي تتبناه مصر في رفض استمرار العدوان على غزة، ورفض مختلف مشاريع الاحتلال الساعية إلى التهجير والمدمرة للبنية التحتية في قطاع غزة ولمعيشة الفلسطينيين.

ولفت عمران، في بيان صحفي له اليوم، إلى تصريحات وزير الخارجية سامح شكري لشبكة cnn، والتي أكد فيها مجددًا على ثوابت الموقف المصري بتوجيهات السيسي، ومنها أي تهجير جماعي ناجم عن عمليات عسكرية برفح سيعد جريمة حرب، وأن مصر تواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية حل الدولتين، الذي يصب في "المصلحة العليا" للجميع، مؤكدًا أن النزوح وأي نشاط يساعد على النزوح ويشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك ورفضه.

وقال نائب القليوبية إن موقف مصر القوي والمعلن خلال حرب غزة، ساعد على تغيير الموقف الدولي لرفض ما يقوم به الاحتلال، كما أنه ساعد كذلك على كشف جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

واختتم النائب حافظ عمران أن موقف مصر في الدفاع عن الشعب الفلسطيني تاريخي وممتد، وما تتخذه القيادة المصرية من مواقف محل احترام العالم أجمع.

من جانبه قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن عهد الرئيس السيسي شهد كثيرًا من الإنجازات والبصمات التي أهلت الدولة المصرية للدخول للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه من أهم إنجازات الرئيس السيسى فى السنوات العشر الماضية استعادة الأمن والأمان وتطهير الوطن من الإرهاب، والذى كان بالتزامن مع تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإطلاق مبادرة "حياة كريمة" التى استهدفت توفير احتياجات القرى المصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية فى طول البلاد وعرضها، واستفاد منها حوالى 50 مليون من أبناء القرى المصرية.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": وكذلك مجال النقل فأحدث فيه نهضة كبرى غير مسبوقة فى مصر وأيضًا غير مسبوقة فى أى دولة من دول العالم، فالطرق والكباري نالت نصيب الأسد في مشروعات التطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها شرايين تنمية.