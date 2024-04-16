العاهل الأردنى يؤكد ضرورة إنهاء الحرب على غزة

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، التي أدت إلى تصعيد خطير في المنطقة، وأهمية حماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها بشكل مستدام.

حضر اللقاء، رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ورئيس مجلس الأردني النواب أحمد الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري.