الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شركة طيران بريطانية تُعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر

جريدة الدستور

أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران، اليوم الثلاثاء، عن تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الشركة  في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.)، إن الشركة اتخذت قرارًا بتعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب خلال ما تبقي من فصل الصيف وحتى 27 أكتوبر، نتيجة لتطورات الأوضاع المستمرة في إسرائيل. 

وعلقت العديد من شركات طيران رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، وتتجنب شركات أخرى المجالات الجوية القريبة بسبب الوضع الأمني منذ الهجمات الإيرانية بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل.

شركة ايزي جيت البريطانية للطيران إسرائيل تعليق رحلات تل أبيب

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