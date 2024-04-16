شركة طيران بريطانية تُعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر

أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران، اليوم الثلاثاء، عن تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.)، إن الشركة اتخذت قرارًا بتعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب خلال ما تبقي من فصل الصيف وحتى 27 أكتوبر، نتيجة لتطورات الأوضاع المستمرة في إسرائيل.

وعلقت العديد من شركات طيران رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، وتتجنب شركات أخرى المجالات الجوية القريبة بسبب الوضع الأمني منذ الهجمات الإيرانية بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل.