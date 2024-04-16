"تعليم الجيزة" تعلن عمل تقييمات دورية للطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه حرصا منها على انتظام الدراسة وطبقا للقرار الوزاري رقم 194 بتاريخ 2020 والكتاب الدوري رقم 39 أنه سيتم عمل تقييمات دورية للطلاب.

وأكدت المديرية، على عمل تقييمات تشخيصية للصفوف الأولى بصفة دورية لتهيئة الطلاب لتقييمات الصفوف الأعلى لتحقيق نواتج التعلم وقياس مدى استيعاب الطلاب مهارات القراءة والكتابة.

كما أكدت المديرية، على النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم وضع مقترح تقييم تشخيصي للصفوف الأولى لتحقيق الانضباط بالمدارس على أن يتم التقييم خلال اليوم الدراسي.



وكان أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني " الدور الأول " للعام الدراسي، وفقًا للمواعيد التالية: -

أولا المرحلة الابتدائية

- الصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من الأربعاء 8 مايو وحتي الاربعاء 15 مايو ٢٠٢٤.

- الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتي الخميس 16 مايو ٢٠٢٤.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 8 مايو وحتي الاربعاء 15 يناير ٢٠٢٤.

- الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتي الخميس 16 مايو ٢٠٢٤.

- الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من السبت 18 مايو وحتي الخميس 23 مايو ٢٠٢٤.

ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الأربعاء 8 مايو ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء 22 مايو ٢٠٢٤.

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الخميس 9 مايو ٢٠٢٤ وحتي الخميس 23 مايو ٢٠٢٤.

وتوضح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع لمدارس اللغات والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية تبدأ يوم الاحد 21 ابريل حتي يوم الاربعاء 24 ابريل 2024

-امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ يوم الاثنين 29 ابريل حتي الثلاثاء 30 ابريل 2024.