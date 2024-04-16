الثلاثاء 16 أبريل 2024
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المرصد الأورومتوسطي: أرقام الضحايا بغزة مرعبة والمساعدات أقل من الاحتياجات

محمد المغبط
محمد المغبط

قال محمد المغبط، المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إنه على الصعيد الإنساني ما زالت كل التصريحات الإسرائيلية لم تحقق بشأن زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف "المغبط"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أرقام الضحايا مرعبة والمساعدات أقل من الاحتياجات، التي يريدها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن منذ بداية التزام إسرائيل علنا بزيادة المساعدات، فلم نتعدى 169 شاحنة يوميًا، مؤكدًا أن قبل الأزمة الحالية كان يدخل يوميًا ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميًا.

ونوه، أن حتى الشاحنات التي تدخل لا يسمحون بإدخال كل ما يحتاجه المدنيين في قطاع غزة، واء في المواد الغذائية والطبية، حيث ما يدخل لا يمثل سوى ربع الاحتياجات.

وتابع أن البعثات الإنسانية التي من المقرر دخولها القطاع تم رفض 51% منها من قبل سلطة الاحتلال، وهذا أمر يساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.

المرصد الأورومتوسطي أرقام الضحايا الاحتياجات القاهرة الإخبارية التصريحات الإسرائيلية

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