الثلاثاء 16 أبريل 2024
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الدين لله

وكيل الأزهر: الوطن في حاجة إلى جهود المخلصين من أبنائه في جميع المجالات

جريدة الدستور

أجرى وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني جولة تفقدية بمجمع البحوث الإسلامية؛ رافقه فيها: د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية؛ حيث ناقش وكيل الأزهر خلال الجولة مع العاملين طبيعة تقسيم العمل اليومي داخل كل إدارة والتحديات التي يمكن أن تواجههم أثناء أعمالهم.

وقال وكيل الأزهر خلال جولته: إننا في مرحلة مهمة نظرًا للظروف المحيطة بنا؛ والتي تحتاج منّا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمل الأعباء، فنحن نتعامل مع فئات متنوعة من المجتمع وجميعهم في حاجة ملحّة إلى المعرفة بالكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، كما أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية، مؤكدًا على أن النموذج الأزهري عمله رسالة تخدم الجميع وليس مجرد وظيفة.

وأكد وكيل الأزهر على أهمية حفز همم العاملين وتشجيعهم على الإخلاص والتفاني في العمل لتحقيق مزيد من الإنتاج، فالوطن في حاجة إلى جهود المخلصين من أبنائه في جميع المجالات العلمية، والعملية، والإدارية والخدمية، فكل فرد له دورٌ مهمٌ في بناء الدولة المصرية والحفاظ على مقدراتها، مما يلقي على عواتقنا مزيدًا من المسؤوليات ويجعلنا أكثر قدرةً على مواجهة التحديات بوعي وتركيز وإخلاص.

فضيلة وكيل الأزهر وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني مجمع البحوث الإسلامية الأزهر

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