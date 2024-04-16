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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ارتفاع ضحايا فيضانات سلطنة عمان لـ18 حالة وفاة.. واستمرار البحث عن مفقودين

فيضانات سلطنة عمان
فيضانات سلطنة عمان

أعلنت وزارة الداخلية العمانية، الثلاثاء، عن العثور على شخصين من المفقودين الأربعة يوم أمس، أحدهما بصحة جيدة، والآخر طفل رضيع مفارق للحياة.

وتضرب سلطنة عمان، منذ يوم الأحد، فيضانات وأمطار غزيرة في العديد من المحافظات، مخلّفة قتلى ومصابين وتدميرا في بعض المباني والمنشآت السكنية والممتلكات.

وأوضحت وزارة الداخلية العمانية، في بيانها، أن عدد الوفيات ارتفع حتى اليوم إلى ١٨ وفاة، ولا يزال البحث جاريًا عن مفقودَين اثنين آخرين.

ونفذ طيران الشرطة ١٣ طلعة جوية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لأكثر من ٧٥ شخصًا، تمثلت في إجلاء وإنقاذ أشخاص ونقل مصابين وإسعاف مرضى وبحث عن مفقودين.

كما نفذ طيران الشرطة عمليتيّ نقل لحالتين مرضيتين من منطقة سوقة بولاية قريات إلى المستشفى السلطاني، ومن منطقة حيل الكفوف بالجبل الأبيض في ولاية دماء والطائيين إلى مركز إسماعية الصحي. 

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تعليق العمل فى سلطنة عمان بسبب الفيضانات

وأعلنت وزارة الداخلية أمس، عن تعليق العمل بمراكز الخدمات التابعة لشرطة عمان السلطانية في المحافظات التي تم إعلان تعطيل العمل بها اليوم، مع استمرار عمل مراكز الشرطة الأمنية، لكن يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق شرطة عمان السلطانية وموقعها الإلكتروني.

كذلك ونظرا للحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها سلطنة عمان، قررت الحكومة أمس تعليق العمل للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وللعاملين في منشآت القطاع الخاص، في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية اليوم.

وأعلنت السلطات العمانية، الأحد، عن سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في العديد من محافظات سلطنة عمان، ما أدى لجريان الأودية وإغلاق العديد من الطرق والمدارس، وسط مخاوف من سقوط ضحايا جراء استمرار الفيضانات.

وشهدت أجزاء من محافظات الداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة ومسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وأجزاء من شمال الباطنة أمطارًا غزيرة، وذلك وفق صحيفة "عمان".

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