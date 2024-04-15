خسائر بشرية وتعليق للدراسة.. ماذا فعلت الفيضانات بالإمارات وسلطنة عمان؟ (فيديوهات)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، انتشارًا كبيرًا لعدد من الفيديوهات التي توثّق الفضيانات المفاجئة التي ضربت أنحاء سلطنة عمان، وتسببت في خسائر بشرية، وأيضًا أمطارًا غزيرة تسببت في ذعر سكان دولة الإمارات، ويتوقع حدوث تقلبات جوية كبيرة، خلال الساعات القادمة، إثر منخفض جوي ضرب البلاد.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في سلطنة عمان على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين، حسبما ذكرت السلطات اليوم الاثنين.

وقالت السلطات العمانية إنه في إحدى الحوادث، توفيت مجموعة من أطفال المدارس وسائق عندما تم تجاوز سيارتهم.

بينما استيقظ السكان في أجزاء من الإمارات العربية المتحدة على أمطار متوسطة إلى غزيرة، حتى أن العواصف الثلجية ضربت مناطق مثل العين، ومن المتوقع أن يزداد الغطاء السحابي تدريجيًا في جميع أنحاء البلاد، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال النهار في بعض المناطق.

وتزداد احتمالية هطول الأمطار تدريجيًا على أجزاء متفرقة من البلاد، وتظهر على شكل موجات متتالية سريعة ذات شدة متوسطة إلى غزيرة.

ولا تزال التوقعات الجوية تشير إلى أن دولة الإمارات ستتأثر تدريجيًا بدءًا من ساعات مساء يوم الإثنين، بحالة ماطرة قوية تجلب الأمطار إلى مناطق مختلفة من الدولة وتكون يصاحبها حدوث الرعد والبرد والرياح النشطة.

تعليق الدراسة بالإمارات

أعلنت الإمارات وسلطنة عمان، الاثنين، عن تعليق العمل بالمدارس واعتماد نظام التعليم عن بُعد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في بيان، إنه "نظرًا للظروف الجوية الحالية، قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اعتماد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الثلاثاء والأربعاء".

الإمارات تحذر مواطنيها المقيمين بسلطنة عمان

كما دعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سلطنة عمان رعاياها في الدولة الخليجية إلى أخذ الحيطة والحذر مع هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأهابت الهيئة بمواطنيها المقيمين في السلطنة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات العمانية في جميع مناطق المحافظة.

تعليق العمل بالمدارس بسلطنة عمان

وفي سلطنة عمان، قالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إنها قررت تعليق العمل بالمدارس والتحول للدراسة عن بُعد بالمحافظات جميعها باستثناء ظفار والوسطى، الثلاثاء، بسبب منخفض جوي.

وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن هذا القرار جاء في ضوء "استمرار تأثر مختلف محافظات سلطنة عمان بمنخفض المطير"، على أن يتم استئناف الدراسة يوم الأربعاء.

كانت السلطنة أعلنت، الأحد، وفاة 12 شخصًا جراء انجرافهم داخل مركباتهم، لافتة إلى أن البحث لا يزال جاريًا عن 5 آخرين.