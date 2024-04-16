الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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روسيا: أوكرانيا تحولت لمخزن للأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في أوروبا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت روسيا، إن الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى ساحة اختبار لبرامج عسكرية بيولوجية، وأصبحت مخزنا للأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في أوروبا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

ارتباك الإدارة الأمريكية من فاتورة الحرب الضخمة في أوكرانيا وإسرائيل

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إنه سيعمل على تقديم مشروع قانون للمساعدة في زمن الحرب لإسرائيل هذا الأسبوع بعد الهجوم الأخير الذي شنته إيران ضد إسرائيل، لكنه لم يوضح ما إذا كان التمويل الأوكراني سيكون جزءًا من الحزمة، لتعكس تصريحاته ارتباك الإدارة الأمريكية من فاتورة الحرب الضخمة التي تتحملها الولايات المتحدة.

تراجع المساعدة الأمريكية لكلا البلدين وسط مشاحنات سياسية في الكونجرس

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تراجعت المساعدة الأمريكية لكلا البلدين وسط مشاحنات سياسية في الكونجرس، حيث قام جونسون – حليف المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض دونالد ترامب – بمنع مساعدات سابقة بقيمة 95 مليار دولار سعى إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان والتي أقرَّها مجلس الشيوخ.

وقال جونسون لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إن الجمهوريين في مجلس النواب والحزب الجمهوري يدركون ضرورة الوقوف إلى جانب إسرائيل، مضيفًا سنحاول مرة أخرى هذا الأسبوع، ويتم الآن تجميع تفاصيل هذه الحزمة معًا".

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