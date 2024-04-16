إيران: سنرد على أى هجوم إسرائيلى "فى غضون ثوان"

قالت إيران إنها سترد على أي هجوم إسرائيلي "في غضون ثوان"، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، عن خطة إيران لإغراق تل أبيب في الصراع الجيوسياسي، كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة في ظل التوترات الراهنة.

وقال سعيد، خلال لقائه على فضائية "صدى البلد"، إن العالم يتأثر بالحروب والأوبئة، كما أن التأثير الاقتصادي والعولمة نتاج الأزمات التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرًا إلى أن الدول البناءة تسعى لحماية أمنها القومي.

وأكد أن إسرائيل تم التلاعب بها من قبل إيران وأصبحت دولة حمقاء، موضحًا أن إيران تسعى لتكون في الصف الثاني من العالم بعد أمريكا وروسيا والصين والهند، وأشار إلى أن هناك 14 مليون سوري تحولوا للاجئين بسبب عدم احترام القانون الدولي في الحروب، كما أن إيران لا تحمي الشعب السوري.

وأشار "سعيد" إلى تدهور مستوى النخبة في إسرائيل، مؤكدًا أن إيران أرادت أن تفعل في عمليتها الأخيرة مثلما فعلت إسرائيل لسكان غزة، وأوضح أن أكبر نتيجة حققتها إيران من العملية هي إصابة طفل بسبب شظايا طائرة مسيرة فقط، وفي الختام، أشار إلى وجود حملات من حماس وإيران على الأردن لوقف عمليات البناء والتنمية.