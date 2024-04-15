الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لتطوير القوات المحلية.. وزير المالية الإسرائيلى يطالب بالسيطرة على غزة عسكريًا

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب أن نسيطر على غزة عسكريًا وعملياتيًا حتى نتمكن من تطوير قوات محلية معتدلة، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

 سموتريتش: إسرائيل مصرة على مواصلة القتال في قطاع غزة ورفح

وفي وقت سابق أكد وزير المالية الإسرائيلي، إصرار إسرائيل على مواصلة القتال في قطاع غزة ورفح الفلسطينية وبدئها اليوم، لافتًا إلى إننا ملتزمون بمواصلة القتال في غزة وتعميق عملياتنا في رفح ودير البلح والنصيرات وقد بدأنا بذلك اليوم.

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