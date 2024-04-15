عام على الأزمة.. أبرز المبادرات لإخماد حرب السودان (فيديو)
تعددت المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار الفوري بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، والتوصل إلى حل دائم للأزمة السودانية.
وجاءت أبرز تلك المبادرات مبادرة "إيجاد والاتحاد الأفريقي وجدة والقاهرة لدول الجوار السوداني".
وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية أبرز تلك المبادرات لحل الأزمة السودانية كالآتي:-
مبادرة إيجاد - أبريل 2023
إيقاف القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع
إجراء محادثات سلام بين الجيش والدعم السريع
مبادرة الاتحاد الأفريقي - مايو 2023
ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية
الاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع
ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية
الاعتراف بالدور المحوري الذي تقوم به الدول المجاورة
استكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة
تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية
مفاوضات جدة - مايو 2023
خفض مستوي التوتر وتهيئة الأرضية اللازمة للحوار
إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف النار
تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية
قمة القاهرة لدول جوار السودان - يوليو 2023
إيجاد ممرات آمنة وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية
تجنيب المدنيين تبعات الحرب
الاحترام الكامل لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه
تأسيس آلية وزارية على مستوي وزراء خارجية دول الجوار