الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عام على الأزمة.. أبرز المبادرات لإخماد حرب السودان (فيديو)

الجيش السوداني
الجيش السوداني

تعددت المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار الفوري بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، والتوصل إلى حل دائم للأزمة السودانية.

وجاءت أبرز تلك المبادرات مبادرة "إيجاد والاتحاد الأفريقي وجدة والقاهرة لدول الجوار السوداني".

وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية أبرز تلك المبادرات لحل الأزمة السودانية كالآتي:-

مبادرة إيجاد - أبريل 2023

إيقاف القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع 
إجراء محادثات سلام بين الجيش والدعم السريع

مبادرة الاتحاد الأفريقي - مايو 2023

ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية
الاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع
ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية
الاعتراف بالدور المحوري الذي تقوم به الدول المجاورة
استكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة
تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية

مفاوضات جدة - مايو 2023

خفض مستوي التوتر وتهيئة الأرضية اللازمة للحوار
إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف النار
تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية

قمة القاهرة لدول جوار السودان - يوليو 2023

إيجاد ممرات آمنة وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية

تجنيب المدنيين تبعات الحرب

الاحترام الكامل لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه

تأسيس آلية وزارية على مستوي وزراء خارجية دول الجوار

قمة القاهرة لدول جوار السودان مفاوضات جدة مبادرة الاتحاد الأفريقي مبادرة إيجاد وقف إطلاق النار الفوري الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع

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