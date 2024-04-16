إعلام عبري: تل أبيب أبلغت دولا بالمنطقة بأن رد على إيران لن يعرضها للخطر

كشف وسائل إعلام عبرية، عن أن تل أبيب أبلغت دولا بالمنطقة بأن الرد على إيران لن يعرض تلك الدول للخطر، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير أن إسرائيل أرسلت رسائل إلى الدول العربية في جميع أنحاء الشرق الأوسط تقول فيها، “إنها لن ترد على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية بطريقة تعرض هذه الدول أو حكوماتها للخطر”.

يأتي ذلك وسط تساؤلات متزايدة حول كيف ومتى يجب على إسرائيل الرد على الهجمات الإيرانية في وقت مبكر من صباح الأحد، مع تحذير الشركاء الغربيين والشرق أوسطيين إسرائيل بشأن خطواتها التالية.