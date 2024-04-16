الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غرق فى المياه أثناء تعاطى المخدرات بالشرقية

جثة
جثة

«قعدة مزاج قلبت العيد لمأساة».. عقب انتهاء شهر رمضان حاول أحد الشباب البالغ من العمر ثمانِ وعشرون عامًا أن يسهر مع أصدقائه على شاطىء احدى الترع في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عقب أن جمعتهما جلسة مزاج ليغلبهما النوم؛ ويستيقظ أحدهما من النوم ولا يجد الآخر بجواره فما القصة؟

 

جلسة مزاج

البداية، كانت قبل أول ليلة في العيد عندما جلس اثنين من الأصدقاء الذين تجمعوا بسبب شرب المخدرات وقادتهما خطواتهما للاستقرار في الظلام بعيدًا عن أعين الناس خوفًا من المسائلة القانونية فجلسوا على شط ترعة قرية في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وفرشوا عدتهم وبدأوا في إشعال النيران وجلسوا حولها يتعاطون أنواع متعددة من المخدرات وبسبب كثرة التعاطي غلب أحدهم النوم ليستيقظ فلم يجد أحدا بجواره.

 

كاميرات المراقبة كشفت اللغز

ظن الشاب أن صديقه تركه وذهب لمنزله، فتوجه لمنزله فلم يجده فبدأ يبحث عنه بسبب رغبة مكبوتة أن مكروهًا أصابه ولكنه لم يجده ليعود إلى أسرته مرة أخرى يسأل عنه ليتأكد من عدم تواجده هنا ظن أنه سقط في المياه وغرق ولم يجد دليل سوى كاميرات المراقبة القريبة من مكان تواجدهما ليتأكد له عدم مروره أمامها منذ أن ذهبا معًا إلى مكانهم السالف.

 

أخطر الأهالي الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات وبدأوا يبحثوا عن جثة الغريق ليجدوه في قاع المياه وتم انتشال جثمانه وعقب أيام من التحقيقات وتشريح الجثمان اشتباها في وجود شبهة جنائية تم استخراج جثمان الشاب والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 

أب منذ شهر 

وفي حالة من الحزن أكد أقارب المجني عليه «م ،م»، أن المتوفي كان شاب في حاله ولم يعلموا أنه يتعاطى المخدرات وأنه متزوج حديثُا ورزقه الله بطفل منذ ما يقرب من شهر، بينما الأخر الذي كان معه مسجل خطر تعاطي مخدرات وخارج حديثًا من السجن.

 

كان مركز منيا القمح تلقى بلاغًا يفيد غرق شاب في مياه احدى الترع، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعقب جهود تم انتشال الجثة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

الشرقية قعدة مزاج مأساة شاب العيد شهر رمضان المخدرات

مواد متعلقة

غرق طفل أثناء السباحة بترعة كاسل شمال أسوان

النيابة طلبت تحريات المباحث.. غرق شاب في النيل بالجيزة

غرق تلميذ أثناء لهوه بمصرف مائى فى سوهاج

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟