الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة طلبت تحريات المباحث.. غرق شاب في النيل بالجيزة

غرق شاب
غرق شاب

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، إثر سقوطه في المياه، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المتوفي، عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتسليم الجثة لذويه.

 تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغا من صياد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل في ظروف غامضة.

على الفور أخطر القسم غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية، التي دفعت بفرقة من رجال الحماية المدنية والإنقاذ النهري، إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب يدعى "محمد.س.ف" وتمكنوا من انتشاله.

تم إيداع الجثة ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة الجيزة مياه نهر النيل غرق مصرع الصفة التشريحية تحريات المباحث مستشفى أم المصريين

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