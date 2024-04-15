برلمانى: المنطقة بأكملها ستدفع فاتورة استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل يُهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.

وأشار الكمار في تصريحات له، إلى أن المنطقة بأكملها ستدفع فاتورة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن، لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، فمن المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصعيد فى المنطقة، مُشدد على مسئولية المجتمع الدولي عن تصاعد حدة التوترات في المنطقة، مطالبا مجلس الأمن بضرورة فرض التهدئة على الجانبين.

واختتم الكمار تصريحاته، مؤكدًا أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تصعيد محتمل، وأمنها خط أحمر لا يمكن المساس به، مضيفا: الأحداث الأخيرة أكدت أن رؤية القيادة السياسية كانت ولا تزال في محلها، فالعنف سيجر للعنف وما يحدث في غزة منذ أكثر من 6 أشهر ستكون تداعياته خطيرة ما لم يتوقف.