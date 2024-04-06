السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيشهد نقلة اقتصادية وصناعية كبيرة بالجمهورية الجديدة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحركات الحالية من جانب الدولة المصرية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو القادم، خطوة مبشرة على صعيد الاقتصاد الوطني ونقلة حقيقية في مجالات استثمارية عدة وبالخصوص في القطاع الصناعي.

 

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رئيس الوزراء يتابع استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

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رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبتوجيهات الرئيس السيسي خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تشهده العلاقات المصرية - الأوروبية من زخم كبير ومتابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك نهاية يونيو المقبل.

وأوضح مدحت الكمار عضو صناعة البرلمان، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقبل في يونيو، يكتسب أهمية كبيرة لحضور الرئيس السيسي فعالياته، وكذلك أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى، والشركات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار، موضحا أن توجيهات رئيس الوزراء، بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في القطاع الصناعي، يؤكد أن مصر تستهدف تحقيق نقلة صناعية، وهذا ما سيحدث خلال سنوات قليلة بما يسرع التنمية الشاملة في الوطن، علاوة على التأكيد على ضرورة حضور القطاع الخاص المصري على نطاق واسع في المؤتمر.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقبل، انطلاقة اقتصادية حقيقية وخصوصا في مجال الصناعة، ونقلة هائلة تشهدها الجمهورية الجديدة.

النائب مدحت الكمار لجنة الصناعة مجلس النواب مؤتمر الاستثمار الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي

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