الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إصابة أحمد عيد بجزع فى الرباط الداخلى للركبة

المصري وسيراميكا
المصري وسيراميكا

أكدت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي، التي خضع لها أحمد عيد لاعب الفريق الأول للكرة بنادي المصري عصر اليوم الإثنين، إصابة اللاعب بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.

يأتي ذلك عقب تعرض اللاعب لكدمة قوية خلال مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت، أمس الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وتسببت الإصابة في استبدال اللاعب خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول للمباراة.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب فورًا برنامجه التأهيلي المكثف، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول بقيادة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق.

من جانب آخر، قرر علي ماهر، المدير الفني للنسر البورسعيدي، منح لاعبيه راحة سلبية من المران لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأربعاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة فاركو، مساء يوم 23 أبريل الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة بمسابقة دوري نايل، عقب تأجيل مواجهة المصري أمام الأهلي.

أحمد عيد المصرى دوري نايل إصابة أحمد عيد بجزع الرباط الداخلي للركبة

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