على ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة سلبية 48 ساعة

قرر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين عقب انتهاء مباراة سيراميكا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأربعاء المقبل على استاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادًا لمباراته بالجولة التاسعة عشرة من دوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أبريل الجاري على استاد الجيش ببرج العرب.



ويخضع أحمد عيد ظهير أيمن الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي غدًا الإثنين لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي، وذلك لتحديد مدى إصابته بالركبة، وذلك عقب الكدمة القوية التي تعرض لها اللاعب خلال الدقائق الأولى من مباراة اليوم.



وعلى جانب آخر تأكد غياب سمير فكري لاعب خط وسط الفريق عن قائمة الفريق لمباراته أمام فاركو، وذلك عقب حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق اليوم أمام سيراميكا، ومن المقرر أن تشهد قائمة الفريق لمباراة فاركو عودة الثنائي صلاح محسن وحسين السيد، وذلك بعد انتهاء إيقاف الأول لمباراتين عقب طرده في مباراة الاتحاد السكندري وانتهاء إيقاف الثاني لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة فيوتشر الماضية.



يذكر أن فريق المصري يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة.